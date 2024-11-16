شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للغزل: نستهدف زيادة صادرات القطاع لـ1.4 مليار دولار في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

صرح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بأن Destination Africa 2024 شهد مشاركة 100 عارض منهم 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج هذا العام، مقارنة بـ20 شركة في العام الماضي، مما يعكس نجاح المعرض في جذب مزيد من الشركات للاستفادة من الفرص التي يوفرها.

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد قاسم رييس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري في القاهرة. وشارك في المعرض 100 عارض، إلى جانب 250 مشترياً دولياً يمثلون كبرى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للمعارض الدولية المتخصصة.



وأضاف رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن المجلس استقطب 75 مشترياً دولياً في قطاع الغزل والنسيج من أوروبا، والولايات المتحدة، والدول العربية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل غانا، وكينيا، والجزائر، والمغرب، مما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في هذا القطاع، فيما تجاوز عدد المشترين نحو 250 مشتر دولي في الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات.

أداء قطاع الغزل والنسيج في 2024

شهد قطاع الغزل والنسيج زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%.

أشار إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 1.23 مليار دولار بنهاية 2024 ما يمثل نمواً متوقعاً بنسبة 10%.

وكشف أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

دستنيشن أفريكا: منصة للتكامل والتصدير

يُعد معرض دستنيشن أفريكا المنصة الوحيدة في مصر المتخصصة في تنظيم لقاءات العمل الثنائية (B2B)، مما يتيح للمصدرين المصريين فرصاً ذهبية للتواصل مع المشترين الدوليين.

رؤية المجلس لزيادة الصادرات

أكد سلام أن المجلس التصديري يعمل على دمج منتجات القطاع في سلاسل الإمداد العالمية، معتمداً على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل الموقع الجغرافي، والاتفاقيات التجارية الدولية، واستقرار مصادر الطاقة.



وأضاف أن المجلس يسعى إلى تعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية والأفريقية، مشيراً إلى أن الأنشطة الترويجية المستمرة تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف.