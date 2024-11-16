شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر تراجعه بمستهل جلسات اليوم، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر بحوالي 15 جنيهًا للجرام، مما انعكس على أدء جميع الأعيرة.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4051 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3545 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3039 جنيهاً.

الجنيه الذهب 28360 جنيهًا.

الذهب العالمي

في المقابل واصل الدولار الأمريكي تألقه مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى في عام خلال جلسة الأمس، بعد أن وجد دعم كبير منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتسبب هذا الارتفاع في جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار ليقلل هذا من الطلب على الذهب وينخفض سعره.



من جهة أخرى ضعف الذهب الحالي والذي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي يعد أول تصحيح كبير يشهد الذهب منذ بداية العام، ومنذ بداية موجة الصعود الصاروخية التي بدأها في مارس الماضي.



ضعف الذهب الحالي يعكس التوقعات الحالية أن السياسة النقدية الأمريكية ستكون أكثر تعقيداً خلال العام القادم بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب والتي ستعتمد على سياسات مالية وضريبية من شأنها أن تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع وبالتالي يصبح الأمر معقد بالنسبة للبنك الفيدرالي للاستمرار في خفض أسعار الفائدة.