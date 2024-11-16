شكرا لقرائتكم خبر عن 10.5 % زيادة فى قيمة الأجور للعاملين فى القطاع العام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للإحصـاءات والمـــؤشـرات المـاليــة لشركات قطاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022/2023.

وبلغت قيمـة الأصول الثابتة871.3 مليـار جنيـه عام 2022/2023 مقابل 737.2 مليــار جنيه عـام 2021/2022 بنسبـة زيادة قـدرهــا 18.2٪ . وبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ99.3مليارجنيـه عـــام 2022/2023 مقابل 74.6 مليــار جنيه عام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪. وبلغت قيمــة صافى رأس المال المستثمر 860.8 مليـــار جنيه عـام 2022/2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10,8٪. وبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ49.2 مليار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـل 37.6 مليــار جنيه عام 2021/2022 بنسبــة زيادة قدرها 30.8٪ . وبلغت قيمـة صافى رأس المال المستثمر 196.4 مليار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابل 134.8 مليــار جنيه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 45.7٪ . وبلغـت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقابــل 35.1 مليار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها10.5% .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز