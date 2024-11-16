شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنفاق الموازنة على التعليم والصحة إلى 124 مليار جنيه خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الإنفاق على ملفي الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة، إلى 124 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2025/2024 بزيادة 28.7 مليار جنيه عن فترة المقارنة، مقسمة بين 46.5 مليار جنيه على ملف الصحة بزيادة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 33%، وبين 77.5 مليار جنيه على ملف التعليم بزيادة 17.1 مليار جنيه بنسبة نمو 28.4%، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفعت إجمالي المصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 827.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة 36.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، نتيجة اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 28.6 مليار جنيه بنسبة نمو 24.3% ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2024/2025، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 12.1 مليار جنيه بنسبة 42.6% ليحقق 40.5 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق لكل من: المواد الخام بنحو 2.4 مليار جنيه ليحقق 12 مليار جنيه، والمياه والإنارة بنحو 3.1 مليار جنيه ليحقق 5.4 مليار جنيه، والصيانة بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 39.9% ليحقق 5.4 مليار حنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 0.7 مليار جنيه ليحقق 4.8 مليار جنيه، والنقل العام بنحو 0.6 مليار جنيه ليحقق 1.9 مليار جنيه.

وكانت الحكومة، قد اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.