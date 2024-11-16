شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تستقر لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء، بمستهل تعاملات اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وفي مناطق يصل 69 جنيهًا، وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 إلى 90 جنيهًا، وفق كل محافظة، كما يتم تسعير مصنعات وأجزاء الدواجن (البانية والوراك وغيرها) وفق كل تاجر.

وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم، كما استقر سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيها، والكتكوت الساسو 18 جنيهًا، وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا، والبلدي 147 جنيهًا، و160 جنيهًا للبيض الأحمر.