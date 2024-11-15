شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى ثانى أسبوع بشهر نوفمبر.. 6 شركات ترتفع بنسبة تفوق 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال ثاني أسبوع في شهر نوفمبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- العبور للاستثمار العقاري بنسبة 20.08% ليصل إلى مستوى 8.550 جنيه.

2- مطاحن مصر العليا بنسبة 21.89% ليصل إلى مستوى 302.590 جنيه.

3- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 22.95% ليصل إلى مستوى 78 جنيهًا.

4- العامة للصوامع والتخزين بنسبة 24.14% ليصل إلى مستوى 272 جنيه.

5- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 28.26% ليصل إلى مستوى 0.649 جنيه.

6- العربية للمحابس بنسبة 35.02% ليصل إلى مستوى 3.740 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 31462.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 8407.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11667.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 38989.19 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 8831.40 نقطة.