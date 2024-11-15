شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة خلال 4 أشهر بنسبة 25.7% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن وجود ارتفاع في مبيعات "السيارات المستوردة المتنوعة" بنسبة 25.7% بتسجيلها بيع 10 آلاف و60 وحدة، مقارنة مع 8 آلاف و3 مركبات.

وأضاف "أميك" أن مبيعات سيارات "الركوب المستوردة" قد زادت بنحو 31.3%، ببيعها 8 آلاف و578 مركبة، بدلا من 6 آلاف و535 وحدة عن نفس الفترة.

يذكرأن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها "الملاكي والتجاري" زادت مبيعاتها بنسبة 11% بعدما باعت 5 آلاف و668 وحدة، خلال إبريل 2024 فقط، مقابل 5 آلاف و106 وحدات خلال أبريل من 2023 .