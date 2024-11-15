شكرا لقرائتكم خبر عن 72.26 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، ومحت المخاوف من وجود فائض في المعروض إثر انخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا إلى 72.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا إلى 68.45 دولار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتجه خام برنت للتراجع بواقع 2.2 %خلال الأسبوع فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لهبوط بنسبة 2.7 %.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في عام 2025 حتى إذا ظلت تخفيضات تحالف أوبك بلس، في ظل الإنتاج المتزايد من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين.

كما خفضت أوبك هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام ولعام 2025، فيما يمثل رابع مراجعة بالخفض من جانب المنظمة لتوقعاتها لعام 2024.