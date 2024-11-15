شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مصنع السيليكون منجنيز إضافة لإنجازات الصناعة بالقابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، من خلال شركة سيناء للمنجنيز، في تدشين مصنع جديد بالشركة ليضاف إلي انجازات الصناعات التي تشهدها وزارة قطاع الأعمال العام.

وحول المصنع الجديد، كشف الدكتور مصطفى طاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة سيناء للمنحنيز، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم تشغيل مصنع جديد وبدء الإنتاج منه ضمن المرحلة الأولى من تشغيل مصنع السيليكون منجنيز بشركة سيناء للمنجنيز لجنوب سيناء.

وأضاف مصطفى طاهر في تصريحات سابقة ل ”الخليج 365” أن تشغيل الفرن الأول بشركة سيناء للمنحنيز تم بعد الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة به، مشيدا بالدعم الكبير من الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وجهود العاملين بجميع قطاعات الشركة من اجل تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج من جديد، كاشفا أن السعه الانتاجيه تبدأ ب 1350 طن شهرى تزيد إلى 1500 طن شهرىا وتبلغ التكلفه 45 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تعيين استشاري للمشروع الجديد بتكلفة تصل لنحو 11 مليون دولار و130 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2024، موضحا أنه فى سبيل استغلال ثروات الشركة سبق وعقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع وفد شركة "جوشى" الصينية الرائدة في صناعة الفايبر جلاس (الألياف الزجاجية) بهدف التباحث حول سبل وفرص التعاون الممكنة بين الشركة الصينية وشركة سيناء للمنجنيز، فى مجال فصل وتنقية خام الكاولين وزيادة تركيزه من خلال إزالة الشوائب والعناصر غير المرغوب بها للوصول إلى خام عالى الجودة يمكن استخدامه فى العديد من الصناعات الحيوية والهامة للاقتصاد القومى وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.