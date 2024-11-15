شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الوقود ترتفع إلى 605 ملايين دولار فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صافي الصادرات المصرية من الوقود في شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية من الوقود بلغت نحو 605 ملايين و382 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، بينما كانت نحو 534 مليونا و496 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 70 مليونا و886 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن صادرات منتجات البترول صعدت بشكل ملحوظ وبلغت قيمتها نحو 428 مليونا و702 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، مقابل نحو 176 مليونا و104 آلاف دولار فى نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 252 مليونا و598 ألف دولار.

وتضمنت صادرات الوقود أيضا الغاز الطبيعي والمسال والتى ارتفعت إلى مستوى 11 مليونا و40 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، مقارنة 5 ملايين و390 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 5 ملايين و650 ألف دولار، بينما تراجعت صادرات مصر من البترول الخام لتسجل نحو 164 مليونا و348 ألف دولار في شهر أغسطس الماضى، مقابل 348 مليونا و830 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغ نحو 183 مليونا و930 ألف دولار.