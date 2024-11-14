شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 14-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-11-2024.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للمحابس، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، سماد مصر (ايجيفرت)، واكت فاينانشال للاستشارات، والقاهرة للدواجن.البورصة تربح 10 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.25%، والعرب على 6.06%، واستحوذت المؤسسات على 21.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.6 مليون جنيه، 99.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 49.1 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13806 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8407 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 8831 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 78 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.49%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 15.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 19.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 21.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.756 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.