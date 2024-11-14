شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختتم فعاليات "الإدارة" بهيئة المحطات النووية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، فعاليات بعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عُقدت بمقر الهيئة في العباسية واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بهدف مراجعة وتعزيز أنظمة الإدارة المتكاملة للهيئة.

تأتى أعمال هذه البعثة فى إطار التعاون المستمر بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتعزيز الأداء المؤسسى وتوحيد ممارسات الإدارة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتضمنت فعاليات البعثة حضور مجموعة من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، ورئيس اللجنة المركزية لنظام الإدارة المتكامل وعدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة جيسون بوب ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس البعثة.

وفي كلمته الختامية، أعرب الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تقديره لهذا التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أهمية نظام الإدارة المتكامل في تطوير الأداء المؤسسي لهيئة المحطات النووية كمالك ومشغل لأى وجميع المحطات النووية المستقبلية، مع ضمان الجودة والسلامة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

كما تقدم جيسون بوب -ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس البعثة، بالشكر للهيئة على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مؤكداً أن الأجواء التعاونية والاحترافية التي سادت الفعاليات تعكس التزام الجانبين بتطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء التشغيلي للهيئة.

و أثنت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى التطور المؤسسي الذي يعكسه نظام الإدارة المتكامل بالهيئة، فضلاً عن الهيكل التنظيمي الذي يدعم عملية إنشاء وتطوير وتطبيق هذا النظام، وتفاعل الإدارة العليا مع هذا التوجه لتحقيق المعايير العالمية للأمان والجودة.

وفي ختام الفعاليات، قدم الخبراء عدة توصيات وفرص للتطوير من شأنها تعزيز قدرات الهيئة في تطبيق النظام، بما يتماشى مع متطلبات الأمان الدولية. وأكدوا أن الهيئة تشهد تطورًا ملحوظًا وتسير بخطى سريعة في تنفيذ المشروع، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.



