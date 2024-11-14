وزير الإسكان يكرم مجموعة العمل القائمة على تنظيم المنتدى الحضرى العالمى

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى تعد نسخة استثنائية في تاريخه من حيث أعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية



نظم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، حفلاً لتكريم مجموعة العمل القائمة على تنظيم فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وذلك بحضور مسئولى جهات الوزارة، مؤكداً أن النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى تعد نسخة استثنائية في تاريخ المنتدى من حيث أعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية.



وأكد المهندس شريف الشربيني، نجاح الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وجميع الوزارات ومحافظة القاهرة، وكل الجهات ذات الصلة، فى التنظيم والإعداد والإخراج الجيد لفعاليات المنتدى الحضرى العالمى، فى نسخته الثانية عشرة، والذى لاقى إشادة عالمية واسعة، واستحسانا من جميع المشاركين والمؤسسات المعنية.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن نجاح الدولة المصرية في استضافة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، يعد امتدادا للنجاح الذى حققته الدولة المصرية في استضافة النسخة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" بمدينة شرم الشيخ، كما أنه يعد شاهدا جديدا على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية.



وأوضح الوزير، أن المنتدى الحضرى العالمى مثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال الجلسات الرئيسية والفرعية للمنتدى واللقاءات الثنائية مع وزراء الإسكان من مختلف أنحاء العالم.