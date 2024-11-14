شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعت أسعاره بشكل مفاجئ.. هل أفقد فوز ترامب الذهب بريقه عالميًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ارتفاعه أغلب العام الحالي، تراجعت أسعار الذهب فجأة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فقد تراجع سعر الذهب بنسبة كثر من 4% في الأيام الأربعة التي تلت يوم الانتخابات، عندما قفز سوق الأسهم الأمريكي بنسبة 4% تقريبًا، رغم أن المستثمرين يتوقعون أن الحكومة الأمريكية في عهد ترامب سوف تخفض الضرائب وترفع الرسوم الجمركية.

ومن شأن مثل هذا المزيج أن يدفع الديون والتضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى، وهما أمران يمكن أن يساعدا سعر الذهب.

وترك هذا سعر الذهب عند 2618 دولارا للأونصة حتى وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي، بتراجع من رقم قياسي بلغ 2800 دولار تقريبًا في أواخر الشهر الماضي.

ارتفاع الدولار الأمريكي

يتزامن جزء من التراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام عملات أخرى رئيسية، وقد تؤدي الرسوم الجمركية والحروب التجارية إلى خفض قيمة اليورو وعملات الدول الأخرى.

كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تجعل الأمر مكلفًا على المشترين الذين يستخدمون تلك العملات الأخرى لشراء الذهب.



بالإضافة إلى أن تفضيل ترامب انخفاض الضرائب وارتفاع الرسوم الجمركية، سوف يجبر وول ستريت على خفض التوقعات بشأن عدد عمليات خفض سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي العام المقبل.

وقد يعني خفض سعر الفائدة مرات قليلة أن سندات الخزانة سوف تدر فوائد أكثر مما جرى توقعه سابقًا، وفي المقابل فإن ذلك سوف يضر بسعر الذهب.

ويمكن أن يبدو الذهب الذي لا يدر على أصحابه ربحًا أو دخلًا، أقل جاذبية عندما تدر السندات عائدا أكثر.

ملاذ آمن للمستثمرين

وما زال الذهب يحتفظ بسمعته كملاذ آمن للمستثمرين عندما تصبح الأمور غير مستقرة في مختلف أنحاء العالم.

وسواء كان الأمر بسبب الحروب أو النزاعات السياسية، غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب عندما يشعرون بعدم الثقة بشأن الاستثمارات الأخرى.

وفي ظل الحروب المتأججة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرهما، وبينما تبدو التوترات السياسية مرتفعة، كما كانت دائمًا، سوف يظل الذهب على الأرجح في محافظ الكثير من المستثمرين.