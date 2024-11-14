شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة" بنسبة 4.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.7%، أعقبه قطاعا الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، يليهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%.

وصعدت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وقفز قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 0.4%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 4 قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والعقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%، 0.3%، 0.1%، 0.1%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.25%، والعرب على 6.06%، واستحوذت المؤسسات على 21.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.6 مليون جنيه، 99.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 49.1 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38989 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13806 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 8407 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 11667 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 8831 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

