شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: عرض مشروع بدر الدين للبترول لخفض غازات الشعلة فى COP29 والان مع تفاصيل الخبر

تأكيدا على فعالية جهود قطاع البترول فى تنفيذ مبادرات عملية للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة، تم اختيار المشروع الرائد لخفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية الذى نفذته شركة بدر الدين للبترول إحدى شركات قطاع البترول، فى حقول إنتاج الأُبيّض ومنطقة إنتاج بدر ـ3 بالصحراء الغربية للعرض والمناقشة فى فعاليات مؤتمر الأطراف لإتفاقية تغير المناخ “COP 29” المنعقد فى أذربيجان فى الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر، باعتباره نموذجًا للمشروعات الوطنية الناجحة فى هذا المجال والتى فازت بجائزة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى مصر فى سبتمبر الماضى.

وسيعرض المهندس أحمد أمير صلاح المشروع فى فعاليات مؤتمر COP29 ممثلًا عن فريق عمل كبير من أبناء بدرالدين للبترول الذين ساهموا فى نجاح تنفيذه بدعم ومتابعة متواصلة من المهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس شامرندرا سينج المدير العام والعضو المنتدب.



ويستهدف المشروع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من غازات الشعلة فى محطات معالجة الغاز بحقول شركة بدر الدين (الًابيض، بدر-3) حيث تم بنجاح خفض ما يقرب من 140 ألف طن كربون مكافئ سنويا، كما أدى إلى الزيادة الإنتاجية لمحطات المعالجة بمقدار 3.4 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا أى بما يقارب 1.241 مليار قدم مكعب سنويًا.



وتم تنفيذ المشروع كاملًا بسواعد أبناء بدر الدين على عدة مراحل ليعكس إلتزام الشركة وتفانى أبنائها وجهودهم المتواصلة فى تطبيق أفضل الممارسات البيئية وتبنى حلول صديقة للبيئة للمساهمة فى الجهود الوطنية والدولية للحد من تأثيرات تغير المناخ بتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على البيئة.