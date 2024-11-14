شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الذهب فى مصر اليوم يتراجع 40 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3557 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 14-11-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 40 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3557 جنيها، و الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.7٪ خلال الربع الثالث لعام 2024..

سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 40 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3557 جنيها

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات اليوم بحوالي 40 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3557 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة هبوط أسعار الذهب العالمية.

الإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.7٪ خلال الربع الثالث لعام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.7٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بارتفاع 0.2٪ عن الربع السابق.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع مشروعات الطرق بالتجمع السادس

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ "طرق جديدة" داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.

المحطات النووية: تركيب مصيدة قلب المفاعل الـ4 بالضبعة الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة تستعد لإعطاء المقاول العام الروسي شركة "اتوم ستروي أكسبورت" إشارة بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر 2024 تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية.

انجازات التجارة الخارجية.. صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق ترتفع خلال 2024

تواصل انجازات قطاع التجارة الخارجية، مع حدوث ارتفاع مستمر في صادرات القطاعات الإنتاجية، وحقق قطاع الطباعة والتغليف والورد أداء جيد خلال 2024.

وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصرى- الجنوب أفريقى

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وكالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب أفريقيا، وأبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب أفريقيا، إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين.

حصاد قناة السويس في أسبوع.. عقد جديد لتدوير المخلفات ورواج خدمة تبديل أطقم السفن

شهدت قناة السويس الأسبوع الماضي، نشاطا ملحوظا، بدأ بتوقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدا جديدا بقيمة 20 مليون دولار لإعادة تدوير "البولي إيثيلين تيريفثاليت" بالتعاون بين شركة "النيل لإعادة التدوير والمطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية،

حصاد البترول.. نشاط مكثف للشركات العاملة فى مجال تنمية الإنتاج البترولى

تتضن محاور عمل وزارة البترول خلال الفترة الحالية تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية



