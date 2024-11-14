شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى 0.62% ورأس المال يربح 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 31462.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 8407.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11667.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 38989.19 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 8831.40 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 18.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.503 تريليون جنيه إلى 1.505 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.7 مليار جنيه إلى 404.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.906 تريليون جنيه إلى 1.910 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 13%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 244.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 7.889 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 179.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.385 مليار ورقة منفذة على 553 ألف عملية خلال الشهر الماضى، واستحوذت الأسهم على 9.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.13%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 625.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 170 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8 مليارات جنيه، بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 257.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.8 مليار جنيه بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 427.3 ألف عملية.