شكرا لقرائتكم خبر عن 72.22 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة اليوم بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.08 % إلى 72.22 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.19% إلى 68.30 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكي إلى 13.23 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام، أو بما يزيد عن 300 ألف برميل يوميا عن المستوى القياسي الذي سُجل العام الماضي وبلغ 12.93 مليون برميل يوميا، وارتفاعًا أيضا من مستوى 13.22 مليون برميل يوميا الذي توقعته في وقت سابق.

كما رفعت الإدارة توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يوميًّا مقابل 102.5 مليون برميل يوميًّا في توقعاتها السابقة.

يأتي هذا بعدما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء مجددًا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.82 مليون برميل يوميًّا في 2024، انخفاضًا من 1.93 مليون برميل يوميا توقعتها الشهر الماضي، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند ومناطق أخرى، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين.