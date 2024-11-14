شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات التجارة الخارجية.. صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق ترتفع خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تواصل انجازات قطاع التجارة الخارجية، مع حدوث ارتفاع مستمر في صادرات القطاعات الإنتاجية، وحقق قطاع الطباعة والتغليف والورد أداء جيد خلال 2024.

وارتفعت صادرات صناعات الطباعة والتغليف، لتسجل 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

وسجلت صادرات قطاع التغليف سجلت 384.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 341.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%.

قطاع الورق حقق 214.2 مليون دولار مقابل 220.8 مليون دولار بتراجع 3%، كما تراجعت صادرات قطاع الطباعة والكتب 9 % لتسجل 31.5 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار

كما حدث ارتفاع صادرات التغليف المرن الخام لتسجل 50.8 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار من الفترة المماثلة من 2023 بنسبة نمو 12%، وبلغت صادرات التغليف المرن المطبوع لتسجل 152 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 123 مليون دولار بزيادة 24%

صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة، كما ارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261 % لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.



