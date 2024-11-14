شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم يتراجع 40 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3557 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات اليوم بحوالي 40 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3557 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة هبوط أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 4056 جنيها.عيار 21 يسجل 3557 جنيهاً.عيار 18 يسجل 3049 جنيها.الجنيه الذهب 28456 جنيها.الذهب العالمي اليوم

تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات اليوم بصورة ملحوظة، وبلغ سعر اونصة الذهب الآن 2555 دولاراً.

وسع الذهب العالمي من خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين متأثراً بقوة الدولار الأمريكية وتزايد الإقبال على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب الذي يمثل استثمار للملاذ الآمن، بينما تترقب الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع قد تساهم في تغيير تحركات المعدن النفيس حالياً.

ويتعرض الذهب العالمي إلي ضغط كبير من ارتفاع مستويات الدولار بعد وصول دونالد ترامب إلي الحكم في البيت الأبيض.