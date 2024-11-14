شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 31530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 39066 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 13837 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 8411 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11682 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3238 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 8739 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للمحابس، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، سماد مصر (ايجيفرت).

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 131.4 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ومستشفى كليوباترا، عدد 25 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 15 ألف سهم، 279.9 ألف سهم، 200 ألف سهم، 3.82 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة لصناعة الورق-راكتا، ومستشفى النزهة الدولي عدد 12 ألف سهم، 229.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، واودن للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5 آلاف سهم، 2.9 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 2500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة استثمار شركة صناديق المؤشرات عدد 4416 سهمًا.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي القطاع الصناعي، حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات تشغيلية بلغت 164.8 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بمعدل نمو سنوي 51.5%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 64.2%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 3.6 مليار جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 35%.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 51 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للسكر، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 972 مليون جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه.

وفي القطاع البنكي، حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 20.5 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 12 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 70.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.75 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 98.1%.

قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة جلاكسو سميثكلاين، إجمالي مبيعات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 113 مليون جنيه مقارنة مع 44 مليون جنيه.

حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 121.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 378.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد ضريبة الدخل 11.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 53.8 مليون جنيه.

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 83%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.9 مليار جنيه مقارنة مع 980 مليون جنيه، بنسبة نمو 95%.

في سياق منفصل أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، عن موافقة مجلس الإدارة على بيع عدد 243 ألف سهم من أسهم شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش، وذلك بسعر السهم 100 جنيه بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه، وبذلك تكون نسبة مساهمة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية في شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش نسبة 81.74% بدلًا من نسبة 82.56%.

كما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن قرار مجلس الإدارة بعدم الموافقة على العرض المحسن المقدم من شركة كيان لإدارة الأصول العقارية؛ لأن العرض المحسن لم يتضمن التعديلات المطلوبة.