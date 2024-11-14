شكرا لقرائتكم خبر بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بإشراف من وزارة الطاقة وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة، تشمل شركة تشغيل شبكة الكهرباء في كازاخستان، والشبكة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان وشركة أذرينرجي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) الذي يُعقد في أذربيجان، مؤكدةً التزام الشركة بتعزيز التعاون الإقليمي وزيادة التكامل في مجال الطاقة المتجددة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الكفاءة وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال دراسة مشاريع الربط الإقليمي "الممر الأخضر" عبر البنى التحتية الممتدة في مناطق بحر قزوين والبحر الأسود.

وتسعى هذه المبادرة إلى تحسين الكفاءة ودعم التكامل بين الدول المشاركة في مجال الطاقة المتجددة.

كما تمهد المذكرة الطريق لدراسة فرص الاستثمار المشترك بين الأطراف الموقعة بما يسهم في دعم مشروعات الربط الإقليمي.

ويتركز التعاون على تطوير حلول مبتكرة لإنتاج الكهرباء الخضراء، إلى جانب استكشاف مجالات تعاون إضافية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.

وعلّق المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، على توقيع المذكرة قائلاً: "تعكس هذه المذكرة التزام الشركة السعودية للكهرباء بمواصلة تعزيز الشراكات العالمية وتطوير حلول الطاقة المتجددة. وبالتعاون مع شركائنا، نسعى إلى استثمار خبراتنا المشتركة لتحسين البنية التحتية في المنطقة ودعم إنتاج الكهرباء الخضراء وتحقيق النمو المستدام.“

تعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامةً في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وطموحها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.

ومن خلال هذه الشراكات، تستمر الشركة السعودية للكهرباء في لعب دور حيوي في التحول العالمي للطاقة، وتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية.