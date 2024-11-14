شكرا لقرائتكم خبر عن البترول×أسبوع ..استكمال خطوات مشروع تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الأسبوع الجارى عدد من اللقاءات الهامة فى قطاع التعدين تضمنت عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.

وحرص الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الي الاستماع إلي رؤي ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلي قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظي باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.

واضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6٪ موكدا أهميةالعمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن، مشدداً علي اهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العاءد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.

واكد بدوي أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب ، مضيفاً أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين.

كما لفت الي ان مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

كما استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر هيئة الثروة المعدنية وفداً من مسؤولي شركتي انجلوجولد اشانتي و سنتامين العالميتين، بعد دخول شركة انجلو اشانتي بإستثماراتها في قطاع التعدين المصري كشريك لهيئة الثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، اثر استحواذها علي شركة سنتامين مؤخراً والتي كانت تستثمر بالمنجم .



ضم اللقاء مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة انجلوجولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية والمسؤول عن ادارة عملية الانتقال والشراكة الجديدة ، و مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية والمهندس عمرو حسونة المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر ، و لفيف من المسؤولين بشركة انجلوجولد اشانتي العالمية .

رحب الوزير في بداية اللقاء بشركة انجلو اشانتي العالمية كمستثمر جديد في قطاع التعدين المصري معرباً عن تطلعه لشراكة استراتيجية في منجم السكري للذهب الذي يتمتع بمنظومة عمليات ناجحة وجودة في الإمكانيات والفرص التعدينية و العنصر البشري و تطبيق ممارسات السلامة والاستدامة البيئية والتنوع بين الجنسين .

واكد الوزير التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع وتوفير فرص استثمارية كبيرة ، وهو ما يتم العمل عليه حالياً عبر محاور متعددة فضلا عن دعم الاستدامة البيئية في أعماله ، مشيرا إلى أهمية قطاع التعدين في المرحلة الحالية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تجعله مؤهلا لمساهمة اكبر في الناتج القومي علي غرار تجارب العديد من الدول حيث لا تتجاوز مساهمته 1٪ حاليا في الناتج القومي المصري وهناك فرصة لزيادتها الي يتراوح بين 5-6٪ علي المدي المتوسط من خلال تكثيف التعاون والتكامل وتسهيل الاستثمار و دعم الصناعات التحويلية لخامات التعدين .

و اكد مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة انجلوجولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية أن الاستثمار في مصر فرصة عظيمة ، ونسعي لشراكة ناجحة علي المدي الطويل في مصر في مشروع منجم السكري حيث أن محفظة اعمالنا تهتم بالمشروعات طويلة الآجل ، مشيرا إلي أن منجم السكري مشروع هائل ونتطلع للكشف عن المزيد من الإمكانات فيه والمزيد من التطوير والنمو في مصر ، وشهدنا ماحققته سنتامين من نجاح فيه بتعاون ناجح مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، ونحن كذلك حريصون علي الاستدامة البيئية في عمليات التعدين كأولوية هامة بالنسبة لنا .

اعرب مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين عن اعتزازه بفترة عمله في مصر من خلال سنتامين والتي كانت شاهدا علي تطور مصري في قطاع التعدين مشيرا إلى الإمكانات الواعدة لمصر ، وأنها العمل الجارى واستثمار الإمكانيات ستكون علي أعتاب نهضة في مجال التعدين .

كما استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة آتون ريسورسز الكندية برئاسة تونو فاك رئيس الشركة حيث تم بحث مجهودات الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب فى منطقة امتيازها أبو مروات بالصحراء الشرقية وتقع ضمن منطقة الدرع العربى النوبى.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن الوزارة تقدم كل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها والتى تعد مشروعات استراتيجية هامة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ، معرباً عن تقديره لإلتزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ورغبتها فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

ومن جانبه قدم رئيس الشركة عرضاً تقديمياً حول نشاط الشركة فى منطقة أبو مروات حيث تم تحقيق الكشفين التجاريين حمامة وغرب روودروين، مشيراً إلى التزام الشركة الكامل بأنشطتها فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات وأنها تعمل حالياً على إنشاء مصنع استخراج ومعالجة الذهب المنتج من المنجم والذى سيتمتع بتكنولوجيات متطورة صديقة للبيئة توفر امكانية عدم هدر أى معادن أخرى مصاحبة للذهب مما يحق أعلى نسبة استخلاص ويسمح باستغلال كافة المعادن الموجودة بالمنجم وليس فقط الذهب، ولفت إلى سعى الشركة لتحويل المنجم لنموذج من الطراز العالمى وقصة نجاح كبيرة.

واستمراراً لتعزيز التواصل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان ، عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفى بداية اللقاء رحب الوزير بالنواب مؤكداً حرص الوزارة على التواصل الدائم والتنسيق مع نواب البرلمان المصرى مشيداً بدورهم الهام على مستوى التشريع والرقابة وتوصيل صوت المواطنين ومطالبهم ، مشيراً إلى أننا نعمل مع النواب كفريق عمل واحد ونتكامل سوياً لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وتنمية موارد الطاقة لدعم الاقتصاد المصرى ، ونتعاون للتطوير والتحسين المستمر فى الخدمات المقدمة من قطاع البترول للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة .

واستعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها و محاورها الأساسية ومخرجات التنفيذ حتي الآن والمستهدفات التي تعمل عليها .

كما شهد اللقاء مناقشة مطالب النواب فى دوائرهم ، وبحث المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مدن وقرى عدد من المحافظات واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالانتهاء من أعمال التوصيل أو تكلفة التعاقد عليه ، وفى هذا الصدد أكد المهندس كريم بدوى على توجيهاته للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بسرعة بحث كافة المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل أهمية الغاز الطبيعى كخدمة حضارية يستفيد منها المواطنون ، وتأكيداً على استراتيجية قطاع البترول فى نشر استخدامات الغاز الطبيعى وإحلالها محل البوتاجاز.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها لإقامة مشروعات لدعم وتحسين مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير قرى الريف وأشاد النواب بما نفذه قطاع البترول من مبادرات فى هذا الشأن، وأكد الوزير على توجيهاته بالتنسيق الفعال بين لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان من أجل تضمين أولويات المواطنين للخدمات فى مبادرات قطاع البترول ومشروعاته المجتمعية .

و قد وجه المهندس كريم بدوي بدراسة الطلبات المقدمة من النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين من خلال الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها والتواصل مع النواب .

كما قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لأعمال حفر البئر الاستكشافي " خنجر 1 " بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية. ورافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

واطلع الوزير خلال الجولة على اعمال حفر البئر الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعى في مياه البحر المتوسط التي انطلقت هذا الشهر فى اطار برنامج عمل قطاع البترول لتكثيف اعمال الاستكشاف وحفر الآبار للوصول الى احتياطيات جديدة من الغاز خاصة في المناطق الواعدة كمنطقة غرب المتوسط ، والتقى الوزير بفريق عمل الشركة واكد على أهمية بذل الجهود للإسراع بعمليات حفر البئر الجديدة ، مؤكداً ان التعاون بين قطاع البترول وشيفرون في استغلال الفرص بالبحر المتوسط من شأنه ان يأتي بنتائج إيجابية على صعيد تنمية مزيد من الموارد غير المكتشفة لصالح الاقتصاد المصرى .

ومن جانبه أعرب كريستيان سفندسن، المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون، عن سعادته بزيارة الوزير لمنصة بئر خنجر 1 بالتزامن مع بدء أعمال الحفر بالبئر بعد وصول جهاز الحفر استينا فورث من المغرب مؤخراً، واطلاع سيادته عن كثب على أحدث تقنيات الحفر بالمياه العميقة وقدرات شركة شيفرون في تنفيذ المشروعات الكبرى التي من شأنها المساهمة في إطلاق إمكانات موارد الطاقة البحرية في مصر، وبأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية. كما أكد سفندسن التزام شركة شيفرون بالعمل مع الحكومة المصرية ومختلف الشركاء لدعم نمو قطاع الطاقة المصري من خلال مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف في مصر.

ويعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة شيفرون الأمريكية، وجهود القطاع في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

جدير بالذكر أنه تم اسناد منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية لشركة شيفرون بنسبة 63% بالشراكة مع كل من شركة وود سايد إنيرجي الاسترالية بنسبة 27% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 10%.



