شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه: لدينا شبكات مياه تصل لـ 156 ألف كم وننتج 25 مليون متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، سر تطور كمية المياه المنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية ، موضحا أن كمية المياه الناتجة من محطات المياه، بلغت نحو 25 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 156 ألف كم.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، لـ " الخليج 365" أنه يتم معالجة 12.8 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغت عدد محطات معالجة الصرف الصحى 472 محطة، و3366 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 57 ألف كم.

وأشار إلى أهمية المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى تحديث المخطط العام حتى 2052، وتبادل للبيانات مع كافة الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لمبادرة حياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

