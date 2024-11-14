شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 14-11-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالخميس، 14 نوفمبر 2024 11:20 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 14-11-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.49جنيه للشراء.
13.53جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.61جنيه للشراء.
13.55جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.62جنيه للشراء.
13.56جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.59جنيه للشراء.
13.54جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.69جنيه للشراء.
13.54جنيه للبيع.
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