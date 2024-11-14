شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المتحف المصرى بالتحرير لـ"الخليج 365": عرض 120 ألف قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور علي عبدالحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير عن أن عدد القطع الأثرية المعروضة في المتحف 120 ألف قطعة أثرية ضمن سيناريو العرض المتحف، كما يوجد مثلها في مخازن المتحف، ليكون بذلك المتحف الذي يعرض ويضم أكبر وأضخم مجموعة للآثار المصرية في مصر والعالم.

وأضاف مدير عام المتحف المصري بالتحرير، خلال لقائه مع الخليج 365، أن المتحف المصري بالتحرير يطلق عليه "المتحف الأم" لكل المتاحف في مصر خاصة الجديدة منها لأنها تعرض القطع الأثرية التي كانت موجودة في المتحف المصري بالتحرير سواء معروضة أو في المخازن، وكل متحف يقدم رسالة مختلفة ومميزة حتى يجد الزائر أو السائح تميزًا في كل منهم.

وأوضح الدكتور علي عبدالحليم، أن المتحف المصري بالتحرير هو أقدم متحف في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وأقدم متحف في العالم يُصمم منذ البداية ليكون متحفًا، مشيرًا إلى أنه لن يغلق أبدًا لأنه مبنى المتحف نفسه أثر، وسيظل يؤدي رسالته للعالم ليس فقط في عرض القطع الأثرية ولكن أيضًا رسالته في البحث العلمي وعلم المصريات.