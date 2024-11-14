شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بيتكوين تتجاوز 93 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة، يوم الأربعاء، سعر 93 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس، وسط توقعات متزايدة ببلوغها مستويات الـ100 ألف دولار قبل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل.

تداولت عملة بيتكوين محققة مكاسب بنسبة 7.7% خلال 24 ساعة عند 93.02 ألف دولار، بحلول الساعة 08:31 مساءً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وسجلت العملة ارتفاعات بأكثر من 35% منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في أمريكا، فيما ارتفعت 113% منذ بداية العام الحالي وفق “العربية”.

وتعول أسواق العملات المشفرة على وعود من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقواعد تشفير أكثر ودية وإنشاء مخزون استراتيجي من “بيتكوين” في الولايات المتحدة وتعزيز التعدين المحلي للرمز.

وفي سوق الخيارات، تشير الرهانات على أن “بيتكوين” ستتجاوز 100 ألف دولار بنهاية العام.

وتضاعفت قيمة “بيتكوين” منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق ETF وخفض أسعار الفائدة من قبل “الفيدرالي”.

على صعيد تعاملات السوق، وخلال تعاملات الأربعاء، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة بنسبة 6.4% رابحة نحو 183 مليار دولار، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2856 مليار دولار في صباح تعاملات اليوم، إلى نحو 3039 مليار دولار في وقت متأخر من التعاملات.

1.8 تريليون دولار قيمة “بيتكوين” السوقية

بالنسبة لـ”بيتكوين”، فقد سجلت ارتفاعًا خلال الساعات الماضية بنسبة 7.4%، مع ارتفاع بنسبة 24.8% خلال تعاملات الأسبوع الأخير لتستقر في وقت متأخر من تعاملات الأربعاء فوق مستوى 93 ألف دولار.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى تاريخي جديد عند 1826.87 مليار دولار، مستحوذة على 60.09% من القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة.

وسجلت عملة “إيثريوم” التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 1.6%، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 25.2% ليجري تداولها عند مستوى 3315 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 399.1 مليار دولار، مستحوذة على حصة بنسبة 13.13% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة لـ”الكريبتو”.

طفرة في العملات المشفرة الصغيرة

وجاءت عملة “تيزر” في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى دولار واحد، فيما زادت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 125.49 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفيما حلت عملة “سولانا” في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2% مع ارتفاع بنسبة 15.8% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 215.33 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 101.6 مليار دولار.

وجاءت عملة “بي إن بي” في المركز الخامس، بمكاسب خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 7.5% ليجري تداولها في وقت متأخر من تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى 626.68 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 89.96 مليار دولار.

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