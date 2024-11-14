شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الخميس وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة وفي مناطق يصل 69 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلي أخرى بتراجع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 69 إلي 70 جنيهاً، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 جنيها إلي 90 جنيهاً وفق كل محافظة.

وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 157 جنيهًا والبلدي 147 جنيهًا و160 جنيهًا للبيض الأحمر.