شكرا لقرائتكم خبر عن "للحج" ما الخدمات الإلكترونية المقدمة من الإدارة العامة للسياحة الدينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية والإلكترونية من بينها خدمات الإدارة العامة للسيــــاحة الدينيــــة وهى المنوط بها التعامل مع الشركات السياحية التى لها حق تنظيم رحلات الحج والعمرة تحت مظلة القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن .

تقوم الإدارة بالمهام الخاصة بحصول الشركات على تأشيرات الحج من خلال الموقع الإلكترونى للحج والعمرة بالوزارة وتنحصر فى الآتى :

1. تقديم طلبات الحج( تقوم الشركات الراغبة فى تنفيذ الحج برفع طلب على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة فى الميعاد المحدد لها موضحاً به المستوى المطلوب ووسيلة السفر وفقاً للضوابط السارية فى حينه ) .

2. التمهيد لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية . ( تقوم الشركات برفع أسماء وأرقام جوازات والرقم القومى للأشخاص الراغبين فى أداء الحج من خلال الشركة وذلك وفقاً للضوابط السارية فى حينه ).

3. طلبات التضامن . ( تقوم الشركة رأس التضامن والشركات المتضامنة معها برفع طلبات التضامن على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة لمراجعة إعتماداتها المنصوص عليها فى الضوابط )

4. تأشيرات المعاينة . ( تقوم الشركات رأس التضامن برفع طلبات منح تأشيرات المعاينة الموجهة للنقصلية السعودية للسفر للأراضى السعودية لإجراء معاينة سكن حجاج التضامن ) .

5. تصعيد المشرفين . ( تقوم الشركة بتقديم طلب بأسماء المشرفين المستوفيين للشروط طبقاً للضوابط لتصعيدهم على الموقع الإلكترونى لمرافقة الحجاج الناجحين فى القرعة إلى الأراضى السعودية ) .

6. المراجعة المبدئية للملف . ( تقوم الشركة بتقديم شنطة الجوازات للإدارة لمراجعتها على ما تم رفعه على الموقع تمهيداً لأرسالها إلى الداخلية من قِبل الإدارة)

7. المراجعة النهائية للملف . ( تقوم الشركة رأس التضامن بعد معاينة السكن وتوثيق عقود السكن والخدمات بالأراضى السعودية برفع كافة هذه العقود على الموقع الإلكترونى للحج والعمرة لمراجعتها من جانب الإدارة فضلاً عن المستندات الأخرى التى يتم رفعها أيضاً مثل خطاب الطيران أو خطاب الجسر العربى أو إستمارة النقل 126 وإيصال الغرفة وكافة التعهدات المطلوبة ونموذج من العقد المبرم مع الحاج وفقاً للضوابط السارية فى هذا الشأن).

8. تسليم الجوازات للشركة . ( تقوم الإدارة بتسليم الجوازات بعد حصولها على التأشيرات للشركات لتسليمها للحجاج ) .