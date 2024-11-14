شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 17.8 مليار جنيه خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 17.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 13.5%، وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أغسطس وحده 2.23 مليار جنيه مقارنة مع 2.15 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 وبلغت 61.9 مليار جنيه، مقابل 48.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.1%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة 27.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 33%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 752 صندوقًا في نهاية عام 2023، بلغ العامل منها 676 صندوقًا، بالإضافة إلى 76 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 4.7 مليون عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13 مليار جنيه في نهاية عام 2023، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 118.5 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 12.8% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، واحدة من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي.