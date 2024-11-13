شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تعلن إعادة إحياء الاحتفال بالعيد القومى للبترول 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة عباس صابر، على الاستجابة الفورية للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لمطلب النقابة لإعادة تنظيم احتفالية العيد القومى للبترول 17 نوفمبر الجارى، والتى أثلجت صدور العاملين، وأثنوا على استجابة الوزير الفورية، كرسالة إيجابية لتحقق المزيد من الدعم للعاملين بالبترول.



وقال المحاسب عباس صابر، رئيس نقابة البترول، إن إعلان استعادة الاحتفال بعيد البترول تعد رسالة إيجابية موجهة للعاملين بالبترول من أجل رفع الروح المعنوية وحث العاملين على ممارسة دورهم على أكمل وجه والمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج نحو المزيد من النجاحات التى يحققها قطاع البترول والذى يعد من أهم قطاعات الدولة مساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد رئيس نقابة البترول، أن العاملين بقطاع البترول كتيبة عمل بمختلف مواقع وحقول البترول، يبذلون أقصى جهدهم ومواصلة العمل بالليل والنهار، تنفيذا لرؤية المهندس كريم بدوى، تملأهم الحماسة لتحقيق المزيد من النجاح وزيادة الإنتاج لمصر من البترول والغاز، لما لمسوه من اهتمام كبير من الوزارة بالبعد الاجتماعى للعاملين تحت قيادة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.



وأشاد رئيس نقابة البترول، بحجم المجهودات التى يقوم بها المهندس كريم بدوى وزير البترول، منذ توليه مسؤولية الوزارة بدايتا من الجولات الميدانية، والزيارات الخارجية والتواصل الدائم لتعظيم حجم الاستثمارات داخل قطاع البترول، بالإضافة إلى تواجده بين العاملين وحرصه على التواصل والاستماع ودعم وإبراز الجهود وقصص النجاح المشرفة التى يقدمونها وتكريمهم، وكذلك حرصه على تواجد القيادات ورؤساء الشركات بين العاملين والتواصل لحل المشكلات وأى تحديات قد تطرأ، لتحقيق الاستراتيجية المصرية لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأداء بأحدث التقنيات.

كان قد التقى وفد نقابة العاملين بالبترول، برئاسة النقيب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين، بالمهندس كريم بدوى، فور توليه مسؤولية الوزارة، والذى أكد خلال اللقاء حرصه الشديد على التواصل مع جميع العاملين وتشجيعهم على العمل والإنتاج وتطوير الأداء بأحدث التكنولوجيات فى صناعة البترول والغاز الطبيعى، معربا عن تقديره للعمل النقابى ودور العاملين الهام فى تحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة، لزيادة الاستثمارات والإنتاج والعوائد، وتعظيم القيمة المضافة للفرص الاستثمارية بالقطاع، وتقديمها بالشكل الأمثل الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، وطالبت النقابة العامة خلال اللقاء بعودة الاحتفال بعيد البترول، بعد توقف داما عدد من السنوات، وكانت الاستجابة الفورية للمهندس كريم بدوى بالإعلان للاحتفال بعيد البترول.