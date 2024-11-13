شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-11-2024.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والعامة للصوامع والتخزين، ومستشفى النزهة الدولي.



البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24%، والعرب على 23.33%، واستحوذت المؤسسات على 37.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.4 مليون جنيه، 282.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 144.4 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، 159.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 8652 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 265.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 25.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 22.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 19.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.047 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 27.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 59.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.