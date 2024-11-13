شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء "المقاولات" و"الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.6%، يليه قطاعات التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، 0.6%، على الترتيب.

وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، ونزل قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24%، والعرب على 23.33%، واستحوذت المؤسسات على 37.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.4 مليون جنيه، 282.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 144.4 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، 159.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 8652 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة.

