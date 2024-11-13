شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس يعلن ارتفاع الصادرات 18% لتتخطى 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى حققت 2 مليار و 43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف مرزوق فى تصريحات صحفية اليوم، أنه فيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس ، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم اسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة بإجمالى صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي .

وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزه أن "ديستنشن أفريقا – Destination Africa " يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية و كونها مركزاً رئيسياً بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزه، الألياف، الغزول، والإكسسوارات، مشيراً إلى أن هذه الصناعة الإسترايتجية بمصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.