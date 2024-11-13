شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الحكومة المصرية ملتزمة بتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بمقر هيئة الثروة المعدنية وفداً من مسؤولي شركتي انجلوجولد اشانتي و سنتامين العالميتين، بعد دخول شركة انجلو اشانتي بإستثماراتها في قطاع التعدين المصري كشريك لهيئة الثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، اثر استحواذها علي شركة سنتامين مؤخراً والتي كانت تستثمر بالمنجم .

ضم اللقاء مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة انجلوجولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية والمسؤول عن ادارة عملية الانتقال والشراكة الجديدة، ومارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية والمهندس عمرو حسونة المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر، ولفيف من المسؤولين بشركة انجلوجولد اشانتي العالمية .

ورحب الوزير في بداية اللقاء بشركة انجلو اشانتي العالمية كمستثمر جديد في قطاع التعدين المصري معرباً عن تطلعه لشراكة استراتيجية في منجم السكري للذهب الذي يتمتع بمنظومة عمليات ناجحة وجودة في الإمكانيات والفرص التعدينية والعنصر البشري وتطبيق ممارسات السلامة والاستدامة البيئية والتنوع بين الجنسين .

وأكد الوزير التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع التعدين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع وتوفير فرص استثمارية كبيرة، وهو ما يتم العمل عليه حالياً عبر محاور متعددة فضلا عن دعم الاستدامة البيئية في أعماله، مشيرا إلى أهمية قطاع التعدين في المرحلة الحالية لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة تجعله مؤهلا لمساهمة اكبر في الناتج القومي علي غرار تجارب العديد من الدول حيث لا تتجاوز مساهمته 1٪ حاليا في الناتج القومي المصري وهناك فرصة لزيادتها الي يتراوح بين 5-6٪ علي المدي المتوسط من خلال تكثيف التعاون والتكامل وتسهيل الاستثمار و دعم الصناعات التحويلية لخامات التعدين .

وأكد مارسيلو بيريرا دا سيلفا النائب الأول لرئيس شركة انجلوجولد اشانتي لمنطقة أمريكا اللاتينية أن الاستثمار في مصر فرصة عظيمة، ونسعي لشراكة ناجحة علي المدي الطويل في مصر في مشروع منجم السكري حيث أن محفظة اعمالنا تهتم بالمشروعات طويلة الآجل، مشيرا إلي أن منجم السكري مشروع هائل ونتطلع للكشف عن المزيد من الإمكانات فيه والمزيد من التطوير والنمو في مصر، وشهدنا ماحققته سنتامين من نجاح فيه بتعاون ناجح مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، ونحن كذلك حريصون علي الاستدامة البيئية في عمليات التعدين كأولوية هامة بالنسبة لنا .

وأعرب مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين عن اعتزازه بفترة عمله في مصر من خلال سنتامين والتي كانت شاهدا علي تطور مصري في قطاع التعدين مشيرا إلى الإمكانات الواعدة لمصر، وأنها العمل الجارى واستثمار الإمكانيات ستكون علي أعتاب نهضة في مجال التعدين .

يشار إلى أن شركة انجلو اشانتي جولد شركة عالمية مدرجة ببورصة نيويورك ، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف الشركات المنتجة للذهب.

وحضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة والمحاسب هشام علي حسن مستشار الوزير للرقابة على الشركات .