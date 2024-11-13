شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر الجديدة للإسكان: ندرس عروض استغلال مدينة غرناطة والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تدرس عروض التأهيل المسبق للمشاركة بعائد من الإيرادات وحد أدنى مضمون نظير الإدارة والتشغيل لمدينة غرناطة، وتم تشكيل لجنة فنية ومالية لدراسة هذه العقود للاختيار لتحقيق الاستغلال الأمثل.

ذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة مدينة مصر، على قطعتين أرض بإجمالي مساحة 491 فدان بمدينة نيو هليوبليس بحد أدنى مضمون من الإيرادات 53.18 مليار جنيه، وإجمالي إيرادات متوقعة 70 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتلقت الشركة الدفعة المتفق عليها عند التوقيع 1.1 مليار جنيه.

أشارت شركة نصر الجديدة للإسكان، إلى أنها تعاقدت مع شركة كيرف لتطوير الطرق الرابط بين مدينتي الشروق وبدر، وتشمل الأعمال تنسيق الموقع العام وتطوير البوابات والطرق وأعمال الكهرباء بإجمالي قيمة 236.8 مليون جنيه، وإسناد أعمال الأسفلت لشركة النصر العامة للمقاولات-حسن علام بقيمة 66.6 مليون جنيه، وشركة فيوتشر هولدنج لتشغيل وصيانة أعمال إنارة الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة نيو هليوبليس الجديدة بقيمة 3.6 مليون جنيه.

لفتت الشركة، إلى أنها اعتمدت دفع المبالغ المالية اللازمة لتوفير المقنن المائي بمدينة نيو هليوبليس من وزارة الإسكان بتكلفة تقدر بحوالي 299 مليون جنيه.