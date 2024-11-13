شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة شينى 20 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 20 ألف جنيه على الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لأحكام المادتين 32 و 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

وقررت لجنة القيد، التنبيه على شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بمراعاة أحكام المادتين 30 و32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة مطاحن مصر الوسطى، بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

