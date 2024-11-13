شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«البحر الأحمر» تجدد اتفاقية تمويل بـ237.87 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية أن شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة قد وقعت اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تجديد للاتفاقية الموقعة سابقا بتاريخ 07/04/2021 م والمنتهية بتاريخ 07/04/2024 م. إذ تم الاتفاق على تجديد منح شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة تمويلاً وخدمات مصرفية إسلامية بمبلغ إجمالي 237.875 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل من 13/11/2024 إلى 06/08/2027.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر: 250,000,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، بمبلغ 250,000,000 ريال، وشركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة، بمبلغ 250,000,000 ريال، وشركة البحر الأحمر العالمية، بمبلغ 250,000,000 ريال، ومحمد صالح محمد بن لادن، بمبلغ 250,000,000 ريال، وزياد جان الصايغ بمبلغ 12,250,000ريال.
وتشمل الضمانات: الضمان الشخصي: بمبلغ 237,875,000 ريال من: محمد صالح محمد بن لادن، والضمان الشخصي: بمبلغ 11,655,875 ريال من: زياد الصايغ، وضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة.
وتتضمن الضمانات: ضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة، وضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية المدعومة بقرارات الشركاء / مجلس الإدارة.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: إصدار الضمانات (ضمان ابتدائي، ضمان مفابل الدفعة المقدمة، ضمان نهائي، ضمان تنفيذ الأعمال) بالإضافة إلى اعتمادات مستندية مؤجلة وتمويل مستخلصات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية تجديد للاتفاقية الموقعة سابقا بتاريخ 07/04/2021 م والمنتهية بتاريخ 07/04/2024 م. إذ تم الاتفاق على تجديد منح شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة تمويلاً وخدمات مصرفية إسلامية بمبلغ إجمالي 237.875 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل من 13/11/2024 إلى 06/08/2027.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر: 250,000,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، بمبلغ 250,000,000 ريال، وشركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة، بمبلغ 250,000,000 ريال، وشركة البحر الأحمر العالمية، بمبلغ 250,000,000 ريال، ومحمد صالح محمد بن لادن، بمبلغ 250,000,000 ريال، وزياد جان الصايغ بمبلغ 12,250,000ريال.
وتشمل الضمانات: الضمان الشخصي: بمبلغ 237,875,000 ريال من: محمد صالح محمد بن لادن، والضمان الشخصي: بمبلغ 11,655,875 ريال من: زياد الصايغ، وضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة.
وتتضمن الضمانات: ضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: ميم سين باء القابضة، شركة الشخص الواحد المدعومة بقرارات الشركاء/مجلس الإدارة، وضمان الشركات: بمبلغ 237,875,000 ريال من: شركة البحر الأحمر العالمية المدعومة بقرارات الشركاء / مجلس الإدارة.
وأوضحت أن الهدف من التمويل: إصدار الضمانات (ضمان ابتدائي، ضمان مفابل الدفعة المقدمة، ضمان نهائي، ضمان تنفيذ الأعمال) بالإضافة إلى اعتمادات مستندية مؤجلة وتمويل مستخلصات.