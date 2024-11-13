شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلامة الغذاء يلتقى الملحق التجارى بالسفارة النمساوية بالقاهرة لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جورج كرن – المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بحضور عدد من مسئولي الهيئة والسفارة النمساوية، حيث تضمن اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين.

بدأ اللقاء بترحيب الدكتور طارق الهوبي واستعراض الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة وكذا طرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته بالأسواق العالمية.

وفيما يخص منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أوضح الهوبي وجوبية الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتي يتم إصدارها طبقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة.

ومن جانبه أشاد جورج كرن – المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية، موضحًا أن هناك ما يقارب الـ500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، وإمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تلك الشركات.