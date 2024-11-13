شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.14 دولار لخام برنت.. و68.34 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاءالموافق 13-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الأربعاء نسبياً متأثرة بعلامات على انخفاض المعروض في الأمد القريب لكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها خلال أسبوعين ، إلا أن توقعات انخفاض الطلب وضعف نمو الاقتصاد الصيني حد من ارتفاع الأسعار بجانب احتمالات ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي مع رئاسة ترامب وخطط أوبك +.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 72.14دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.34دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59دولار للبرميل.



