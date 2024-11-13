شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الآسيوية تحت ضغط مخاوف فرض قيود تجارية من إدارة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، إذ سيطر على معنويات المستثمرين مخاوف فرض الإدارة الأمريكية القادمة للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" قيودا تجارية واسعة النطاق.

وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.7% ليصل إلى 38,719.60 نقطة، بعد أن وصلت معدلات التضخم بالجملة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الأساسية، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع المتداولة في القطاع المؤسسي، بنسبة 3.4% في أكتوبر مقارنةً بالعام الماضي، وفقا لبيانات بنك اليابان.

وخسر مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 2.6% ليصل إلى 2,417.16 نقطة، وهبطت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 4.5% في تداولات اليوم، ليصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج لليوم الرابع على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.6% إلى 19,721.10 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,431.82 نقطة.

وهبط مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا بنسبة 0.8% ليصل إلى 8,193.40 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة، منها قراءة التضخم السنوي في وقت لاحق اليوم، فضلاً عن بيانات تضخم أسعار المنتجين، والطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة غدًا، بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال ندوة نقاشية بعنوان "الآفاق العالمية"، التي يستضيفها الفيدرالي في دالاس.