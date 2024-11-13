شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الملابس: مشاركة 220 من كبرى الشركات العالمية المستوردة في "ديستنشن أفريقا" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزه والمهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa " خلال يومي 16 و 17 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

يقوم بتنظيم المعرض سنوياً كلاً من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك .

أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزه أن المعرض يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية و كونها مركزاً رئيسياً بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزه، الألياف، الغزول، والإكسسوارات، مشيراً إلى أن هذه الصناعة الإسترايتجية بمصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.



وقال المهندس هانى سلام رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، إن ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 220 من كبرى الشركات و الماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع و أكثر من 85 عارض من أكبر مصدري قطاعى الملابس الجاهزه و الغزل والمنسوجات فى مصر.

وأكدا "مرزوق و سلام" أن المعرض قد شهد نجاحاً متزايداً خلال دوراته السابقه، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات قطاعى الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو إختراق أسواق تصديرية جديدة، كما يتيح الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة علي زيادة الصادرات.

ويسهم معرض ديستينشين أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر و دول اتفاقية أغادير فى قطاعى الملابس الجاهزه والغزل والمنسوجات و توجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما توقعا أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث إكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشتريين الدوليين للحضور الى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

يقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية فضلاً عن تبنى مبادىء الإنتاج الأنظف وممارسات الإستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.

يشار إلى أن قطاعى الملابس الجاهزه و الغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر و يمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل الى حوالي مليونى عامل.

وفي ذات السياق، أعلن المهندس فاضل مرزوق، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزه خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من العام الجاري حققت 2مليار و 43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي، وفيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس ، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم اسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة بإجمالى صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي .

وكشف المهندس هاني سلام، أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات معدل نمو 5% خلال عام 2023، بواقع مليار و 124 مليون دولار، فيما بلغت الفترة من يناير الى سبتمبر 2024 نحو 833 مليون دولار. ومن حيث الأسواق التصديرية ، شهدت صادرات القطاع الى دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) نمواً قدره 3%، بإجمالي نحو 393 مليون، بما يستحوذ على 47 % من الإجمالي، كما حققت الصادرات الى الدول العربية معدل نمو 9% بواقع 221 مليون دولار بما يستحوذ على 26% من الإجمالي. أما عن دول الإتحاد الأوروبي، بلغت الصادرات نحو 168 مليون دولار مستحوذاً على نسبة 20% من إجمالي صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال تلك الفترة.



