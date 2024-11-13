شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها النساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، وبنك فيصل الإسلامي، والمصرية للاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 31572 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 39148 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13856 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 8381 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11658 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3257 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 8500 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي القلعة للاستثمارات المالية، والشرقية إيسترن كومباني، لعدد 15.6 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون جنيه للأولى، ولعدد 34.7 مليون سهم بقيمة 868.2 مليون جنيه للثانية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا مستشفى كليوباترا، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 عدد 100 ألف سهم، 38.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة حديد عز عدد 5 أسهم، واشترت مجموعة مربطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 438 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وحق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 2.3 مليون سهم، 3.2 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 3.3 مليون سهم، 852 سهمًا، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 48 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبكو، إجمالي مبيعات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 48%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 985 مليون جنيه مقارنة مع 644 مليون جنيه بنسبة نمو 53%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات تشغيلية بلغت 140.8 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 132.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 6%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 25.3 مليون جنيه مقارنة مع 20.8 مليون جنيه بنسبة نمو 22%.

حققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 5.2 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.63 مليار جنيه مقارنة مع 771.2 مليون جنيه.

حققت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، إيرادات بلغت 828 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة نمو سنوي 144%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 563 مليون جنيه بنسبة نمو 107%.

حققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، إيرادات عقود جديدة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم حوالي 2.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024، وبلغ صافي الربح 108 ملايين جنيه بنسبة نمو 52%.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، إيرادات بلغت 895.9 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 923.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 3%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 15.6 مليون جنيه مقارنة مع 40.1 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 61%.

حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 896 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2024 مقابل 367 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 144%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.7 مليار جنيه مقارنة مع 8 ملايين جنيه، بنسبة نمو 21725%.

وفي قطاعات متنوعة، حققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2024 مقابل 5.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 89%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 4.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 160%.

حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 13.1 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 11.6 مليار جنيه مقارنة مع 5.15 مليار جنيه.

حققت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 935 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد ضريبة الدخل 98.6 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 42.9 مليون جنيه.

وعن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، حققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 99 مليون جنيه مقابل 135.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 26.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 56 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 30.2 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة غاز مصر، عن السير في إجراءات تنفيذ أمر الاسناد الصادر من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب) لشركة غاز مصر لتنفيذ أعمال زيادة السعة التخزينية لعدد 4 صهاريج شاملة جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والالكتروميكانيك المتعلقة بالمشروع بقيمة تقديرية بلغت 714 مليون جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وبنسبة ربحية بنحو 15% على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهرًا بدءًا من استلام الدفعة المقدمة.

كما أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، عن موافقة مجلس الإدارة على تكليف شركة أكيومن لتنشيط الشركات والاستشارات "بإعداد دراسة" عن طريق مستشار مالي مستقل لزيادة رأس المال الشركة، والعرض على أقرب مجلس إدارة، كما وافق المجلس بالإجماع على السير في إعادة تقييم أصول الشركة بالقيمة السوقية.