شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة تتعاون مع الجانب الليبى لزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات الدعوة الي عدد من التجار و رجال صناعة الملابس في الجانب الليبي لزيارة المعارض التي تدعمها الغرفة بالقاهرة وعقد لقاءات تجارية مع رجال القطاع لزيادة علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة بأن تلك الدعوة تأتي بعد مشاركة الغرفة ضمن وفد لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية على هامش ملتقي التعاون و التكامل الاقتصادي بين دولة ليبيا و جمهورية مصر العربية.

وشارك في اللقاءات التي عقدها الجانب المصري مع وزير الاقتصاد و التجارة الليبي محمد الحويج و محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة و الصناعة و الزراعة عدد من كبار المسؤولين.



كما جاءت اللقاءات بحضور السفير المصري بطرابلس حيث تناولت اللقاءات بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وكيفية زيادات صادرات الملابس المصرية الي الجانب الليبي وتلبية احتياجات السوق المحلية هناك وتذليل الصعوبات التي تواجه الطرفين.