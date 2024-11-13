شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 3625 جنيها قبل المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات اليوم، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3625 جنيهات الآن، وذلك تزامناً مع فتح التداول على الذهب عالميا على تراجع ملحوظ.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4141 جنيها. عيار 21 يسجل 3625 جنيها. عيار 18 يسجل 3107 جنيها. الجنيه الذهب 29000 جنيها.الذهب العالمي

وانخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، فقد تلقى الذهب ضربة قوية من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي، لينتج عن هذا تراجع كبير في أسعار الذهب بسبب تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية إلى جانب ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل حاد.

وخلال الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعد أن تزايدت التوقعات في الأسواق أن فوز ترامب سيعيد احتمالات فرض رسوم جمركية أعلى إلى جانب العديد من السياسات التي تحفز الإنفاق، وهو ما يترك أثر تضخمي قد يبقي الفائدة الأمريكية أعلى على المدى الطويل.

الفترة الماضية تزايد الطلب على الذهب كتحوط ضد المخاطر السياسية الأمريكية، ولكن القراءة السريعة للأسواق لنتائج الانتخابات الأمريكية تسبب في بعض التراجعات في أسعار الذهب على المدى القريب، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوياته منذ 4 أشهر ونصف خلال الأسبوع الماضي.

أيضاً شهد الأسبوع الماضي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق. ليشير رئيس البنك جيروم باول أنه على البنك اتباع نهج حذر للغاية في قرارات الفائدة القادمة، وهو ما يدل أن وتيرة خفض الفائدة قد تشهد بعض التباطؤ في المستقبل.

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وحالياً هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية، وتضع الأسواق الآن احتمال بنسبة 65% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر.

ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي يعد مقياس التضخم الرئيسي، هذا بالإضافة إلى تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة وطلبات اعانات البطالة الأسبوعية.