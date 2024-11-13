شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 21.3% ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجارى شهر أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميـزان التجارى 4.88 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 21.3٪.

ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 7.2٪ حيـث بلغـت 3.45 مليـار دولار خـلال شهـر أغسطس 2024 مقابــل 3.72 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعـض السـلع وأهــمها: (البترول الخام بنسبة 52.7٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 10.4٪، فواكه طازجه بنسبـة 0.4%).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البترول بنسبة 143.4%، ملابس جاهزة بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 13.2٪، بقول جافه بنسبه 47.7% ).

وارتفعــت قيمــة الــواردات بنسبـة 7.6٪ حيــث بلغـت 8.34 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2024 مقابل 7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلـع وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 81.2%، الغاز الطبيعى بنسبة 234.7%، قمح بنسبــة 26.5 % ، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبــة 25.8 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( ذرة بنسبة 17.8% ، سيارات ركوب بنسبة 28.3٪ ، زيوت مكررة بنسبة 18.0 % ، خشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%).