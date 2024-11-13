شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة للمياه: تنفيذ أكثر من 19ألف نشاط توعوى خلال عام واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة إنجازات ملحوظة في مجالات الجودة والسلامة؛ حيث حصلت على 138 شهادة "آيزو"، و209 شهادة "TSM" للإدارة الفنية المستدامة. كما حصلت الشركة على 130 شهادة تتعلق بسلامة ومأمونية مياه الشرب، بالإضافة إلى 33 شهادة خاصة بسلامة ومأمونية الصرف الصحي.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة تحرص على المشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى، على مدار السنوات الماضية، لذلك بادرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بإطلاق جائزة التميز لعام 2023 بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق، فى مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، فى مبادرة الأولى من نوعها كأول شركة قطاع أعمال عام، تشارك فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية، تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية 2030

وذكر أنه تم تنفيذ أكثر من 19 الف نشاط توعوى مباشر خلال عام 2022/2023، بالإضافة إلى ألف نشاط على منصات التواصل الاجتماعي ليبلغ إجمالى المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 13.2 مليون مواطن، مضيفا أنه تم تطوير 41 مركز خدمة عملاء خلال العام.