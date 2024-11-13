شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التنمية الصناعية توضح اشتراطات الترخيص الصناعي للمستثمرين بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، لقاء مع المهندسة أمال علوش، مدير هيئة التنمية الصناعية، لشرح اشتراطات التراخيص الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار حرصها على دعم المستثمرين وتوفير التوجيه اللازم لأصحاب المشروعات الصناعية.

وأوضحت المهندسة أمال علوش، خلال اللقاء، أن اشتراطات الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتنوع حسب نوع النشاط الصناعي وموقعه وحجمه.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تشمل عدة جوانب مهمة، منها: الموافقات المسبقة، المخططات الهندسية، دراسات الجدوى، التقييم البيئي، اشتراطات السلامة والصحة المهنية، التراخيص الصحية، إضافة إلى اشتراطات البنية التحتية.

ومن جانبه، رحب محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط باللقاء، مؤكدًا على أهمية توفير المعلومات الدقيقة لأصحاب المنشآت الصناعية لتمكينهم من تسيير أعمالهم بفعالية.

وتابع قائلاً: "نهدف من خلال هذا اللقاء إلى مساعدة المستثمرين في التعرف على الاشتراطات والتجهيزات اللازمة للحصول على التراخيص، ونتطلع إلى تذليل العقبات أمامهم لتحفيز الاستثمار الصناعي في دمياط."

وناشد رئيس الغرفة، المستثمرين على البدء المبكر في إجراءات التراخيص للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، لتفادي التأخيرات.

وأضاف فايد: "ندعو جميع المستثمرين للاستفادة من هذا اللقاء والتأكد من اتباع الإرشادات لضمان سير عملية الترخيص بيسر وسهولة."

وفي نفس السياق، أكدت المهندسة أمال علوش أن الدولة تضع توجيهات عامة لتيسير الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين.

وأضافت أن اللجان الميدانية من الهيئة تتوجه للمؤسسات بهدف تقديم الدعم والمشورة، وليس لتصيد الأخطاء، حيث أن الهدف الأساسي هو دعم المؤسسات وتوجيهها.

وتناول اللقاء أيضا فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور، حيث جرى الرد على استفسارات المستثمرين ومناقشة أهم النقاط لضمان تطبيق فعّال للاشتراطات الصناعية.