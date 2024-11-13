شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف عبد اللطيف: بورصة لندن والحملات الترويجية المتميزة شجعت السياح على زيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أنه من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة نشاط سياحى كبير بعد عرض المشاركين من الشركات المصرية ببورصة لندن مقاصدهم وانشاطهم السياحية على كافة السياح والشركات السياحية المتواجدة.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار بذلت جهدا كبيرا في بورصة لندن وعقد شريف فتحي وزير السياحة العديد من اللقاءات والتواصل مع نظرائها من الدول المستهدفة ومنظمي الرحلات عالميا للعمل على زيادة السياحة الوافدة لمصر وكذلك المستثمرين السياحيين واصحاب الفنادق والشركات قاموا بدور مميز هذه العام في بورصة لندن.

وأشار عاطف عبد اللطيف في بيان صادر عنه، أن الموسم السياحي الشتوي في مصر ترتفع فيه نسب الحجوزات بشكل متميز خاصة في القاهرة والاقصر وأسوان وشرم الشيخ ومرسى علم.

وأوضح أن معظم الدول الاوربية والأمريكية موسمها الشتوي قارس البرودة فيفضلون سواحل مصر الدافئة شتاء مثل ساحل البحر الأحمر ومنتجعاته وفنادقه الرائعة والتى تنافس اكبر المنتجعات فى العالم، وكذلك تفضيل السياح الألمان والإيطاليين والاسبان والانجليز والاستمتاع بدفء سواحل مرسى علم والغردقه وسهل حشيش والقصير.

ونوه إلى أن نسب الإشغالات بفنادق الغردقة ومرسى علم بداية من شهر نوفمبر الجاري ارتفعت بشكل ملحوظ وهي مؤهلة للارتفاع خاصة من جنسيات بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، أما شرم الشيخ فتتزايد نسب الاشغالات بها ايضا خاصة من امريكا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وبعض الدول العربية.

وأضاف أن الأقصر وأسوان وجهتين سياحيتين في فصل الشتاء لعشاق السياحية الثقافية والاثرية لزيارة المعابد الفرعونية والمواقع التاريخية التي تضمها المدينتين وكذلك الرحلات النيلية التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والثراء الحضاري ومن جنسيات السياحة الوافدة الاقصر وأسوان نجد نموا وإقبالا كبيرا من أوروبا وآسيا مثل المانيا والصين واليابان وفرنسا وغيرهم .